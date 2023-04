Lasi appresta a sfidare la seconda squadra portoghese in questa stagione. Dopo il Benfica nel girone di Champions League è la volta dello. La Vecchia Signora in Europa è reduce da tre vittorie consecutive senza subire reti. L'ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato quattro successi consecutivi, mantenendo la porta, in una competizione europea ve la ricordate? Risale alla Champions 2016-2017: in quella stagione, sempre con Allegri in panchina, il club torinese arrivò in finale, perdendo contro un, proprio quei Blancos che poi hanno scritto la storia.Dusanverso lo Sporting sarà probabilmente costretto a dare forfait. Il motivo? Quella botta alla caviglia rimediata contro la Lazio che lo sta tenendo lontano dal campo di allenamento della Continassa.però inaveva preso parte ad almeno un gol (due reti e un assist) in tre delle quattro presenze in Europa League. Confezionando anche un assist contro il Benfica ad inizio stagione. Certo, adi gol attualmente DV9, il rigore trasformato a Nantes non basta per cambiare le idee. Chi invece trascina la Juventus nelle competizioni europee è Angel. El Fideo infatti è andato in gol per ben quattro volte nelle competizioni europee in questa stagione con i bianconeri. Replicando la stagione 2016-17, quando giocava nel Real Madrid delle meraviglie sopra citato. Una gara difficile quella che attende i bianconeri, che però, statistiche Opta alla mano, possono sorridere seppur in parte ed affidarsi alle prodezze dei propri singoli.