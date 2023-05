Dal sito ufficiale Empoli il comunicato:Empoli Football Club rende noto che sono esauriti i biglietti per la gara tra Empoli e Juventus, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A TIM 2022/23 in programma lunedì 22 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.Saranno oltre 15000 gli spettatori presenti, con la prevendita dei tagliandi terminata nelle scorse ore e le biglietterie dello Stadio Castellani che resteranno chiuse il giorno della gara.L’apertura dei cancelli del Castellani è prevista circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 18,45, e si invitano gli sportivi a recarsi allo stadio con congruo anticipo per evitare disagi e favorire l’afflusso all’interno dell’impianto sportivo. I tifosi ospiti, per raggiungere lo stadio, dovranno utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est, con il parcheggio dedicato situato nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini e nell’area del parcheggio della vigilanza privata, di quello di via Bisarnella prospiciente l’autoscuola e di quello contiguo al parco Mariambini. Si ricorda che per il settore ospiti non sarà possibile effettuare il cambio nominativo ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.