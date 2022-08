Oggi lagiocherà alla Continassa l'amichevole contro l'. La gara si sarebbe dovuta giocare a Tel Aviv prima degli spiacevoli eventi alla striscia di Gaza che hanno costretto i due club a non partire. Sarà molto più di una semplice, anche con un occhio sul mercato dove Alvarofarà ritorno a Torino da avversario. Sarà l'occasione per Massimilianodi sciogliere gli ultimi dubbi in vista dell'esordio stagionale con ilin programma a ferragosto.Max dovrà fare i conti con i numerosi infortuni in attacco e a centrocampo, con il mercato non ancora chiuso ma gli innesti ancora non sono arrivati. Come riporta la Gazzetta dello Sport a sinistra nel tridente d'attacco visto che non è ancora arrivatosarebbe potuto agire Juanma il colombiano è ancora alle prese con un virus intestinale che l'ha tenuto ai box anche a Villar Perosa. Contro il Sassuolo mancheranno gli infortunatioltre ai lungodegenti. Saranno squalificati Moisee Adrien. Nel tridente conagirà Kean che contro il Barcellona ha già segnato una doppietta. Ancora a secco invece Dusanda quando ha scelto la maglia numero 9 della Juventus. Il serbo sta ancora smaltendo le scorie della pubalgia e per lui solo uno spezzone di partita a Villar Perosa e contro il Real.A ricoprire il ruolo di regista sarà Manuel, già testato in quel ruolo. A sostituire Paulcome mezz'ala sinistra molto probabilmente sarà Nicolò. In difesa spazio alla coppia B-Bche dovrà tenere a bada Morata e Griezman, un test molto importante.