Domani alle ore 12.30 tornerà in campo la Juventus contro l'Atalanta, nello stadio di Bergamo. Chi di certo non ci sarà è Leandro, protagonista di un gol nell'ultima sfida contro il Lecce ma anche di un'ammonizione che gli costerà la gara contro i nerazzurri di Bergamo. Ci saranno però due rientri chiave per Massimiliano Allegri rispetto alla formazione scelta contro i salentini, si tratta di Adriene ManuelAdrien Rabiot di partite in stagione ne ha giocate 49 tra Juventus e Francia. Un numero elevatissimo per cui il tecnico toscano ha scelto di concedergli una gara di riposo. In questa stagione è utilizzatissimo il centrocampista francese. Come riferisce Tuttosport. Ritornerà anche Manuel Locatelli, cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, a 12 anni il trasferimento al Milan. Poi Manuel è cresciuto e ora è un perno dello spogliatoio della Juventus oltre ad essere simbolo di juvnetinità. Sarà il futuro della Vecchia Signora oltre ad essere il presente. Domani senza Paredes in campo dal primo minuto rientreranno entrambi.