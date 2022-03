Non solo la vittoria di ieri sera contro la Sampdoria, Allegri ha più motivi per sorridere e puntare deciso al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal, in programma mercoledì sera. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al Training Center della Continassa, per allenarsi: in gruppo, anche Paulo Dybala e Giorgio Chiellini che hanno lavorato con il resto della rosa, eccezion fatta per la sessione di tiri finale. I due, quindi, puntano alla lista dei convocati per la partita contro il Villarreal. Ancora a parte, invece, Leonardo Bonucci, per cui il discorso convocazione appare più complicato, a questo punto.