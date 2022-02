Manca sempre meno al ritorno in campo e, con la sfida al Verona all'orizzonte, la Juventus continua la sua preparazione allo Juventus Training Center. Da qui si ripartirà con gli impegni ufficiali, per inaugurare un ciclo ricco di partite: a febbraio saranno sei.



Oggi - si legge sul comunicato - squadra al lavoro al mattino sotto il sole di Torino: seduta di scarico con esercitazioni per lo sviluppo della manovra e a seguire lavori di tecnica specifica con gruppi suddivisi per ruolo. È tornato in gruppo Leonardo Bonucci, che ha svolto la seduta completa. Lato rientri dopo gli impegni con le Nazionali, invece, oggi è rientrato Juan Cuadrado.