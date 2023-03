Non solo Arek Milik, chi punta al rientro nella gara del prossimo primo aprile allo Stadium è anche Federico. Una stagione tutt altro che semplice quella dell'esterno ex Fiorentina quella che sta attraversando. La prima metà aiper rimediare dall'infortunio al legamento crociato rimediato a Roma allo Stadio Olimpico lo scorso novembre. Dal suo rientro però si sono da subito mostrate le difficoltà. Suè da subito filtrata, complice il grave infortunio rimediato poco più di un anno fa.Partiamo dalla gara dicontro il Friburgo dell'Allianz Stadium, una, non quello operato che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La mattina seguente un sospiro di sollievo perchè gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, però riposo precauzionale contro la. Allegri aveva bisogno di lui per la gara a. Qui Chiesa entra e chiude la partita mettendo a segno il gol del 2-0. Infine l'ultima apparizione, quella a: subentra a Soulè ma dopo soli 17 minuti è costretto a dare forfait, lasciando il posto a Paredes. Il tendine del ginocchio destro, sovraccaricato, è ancora dolorante e si preferisce non rischiare, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport. Ieri non si è allenato alla Continassa dove si è sottoposto a terapie per mitigare il fasidio al tendine. Nel mirino di certo c'è un finale di stagione da protagonista.