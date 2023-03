Domani sarà in scena la Juventus contro l'Hellas Verona tra le mura amiche dello Stadium. In conferenza stampa il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato di Angel Di Maria ( QUI l'integrale). Queste le sue parole:"Difficilmente partirà titolare domani. Sta bene, ha fatto un buon allenamento. Può essere una risorsa a partita in corso".