Lascenderà in campo sabato sera allo Stadium contro l'Hellas Verona. Uno Stadium da tutto esaurito, quaranta mila posti. Un settore delloperò sarà occupato dallesono attese quelle di Bogotà, Dubai, Miami e Los Angeles. Proprio in quest'ultima c'è un personaggio importante impegnato in prima linea: Alessandro Del Piero. Come noto anche la figlia Dorotea gioca nell'Academy bianconera di Los Angeles con grandi risultati, sulle orme del padre.Ecco perchè, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il capitano bianconero potrebbe fare ritorno per la seconda volta in quello Stadium che tanto lo ha amato e supportato da giocatore e che è poi stato pronto ad abbracciarlo dopo dieci anni quando è ritornato l'anno scorso in occasione di Juventus-Bologna, proprio per la sua Academy. I tifosi ancora lo amano, lo ricordano e scalda sempre i loro cuori. Ecco perchè, un suo ritorno allo Stadium sarebbe già una notizia.