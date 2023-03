Erano passati quasi dieci anni dall'ultima presenza allo Stadium di Alessandro, quando ancora era in campo con la maglia numero 10 della Juventus, in quel maggio contro l'Atalanta. Lo scorso anno contro ilil ritorno di Alex allo Stadium, accolto dal grande, enorme, calore dei tifosi si è affacciato a salutarli dalla terrazza presidenziale. Anche in quel occasione era una giornata dedicata allee Del Piero è un esponente di quella di Los Angeles. Anche contro il Verona sabato sera allo Stadium ci sarà l'Academy della città americana, ecco perché, come riferisce Tuttosport, potrebbe tornare anche Del Piero nella sua vecchia casa.