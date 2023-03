Intervenuto in conferenza stampa come di consueto alla vigilia il tecnico della Juventus Massimiliano QUI l'integrale) ha parlato della situazione a centrocampo. Le sue parole:"Devo ancora decidere. Sicuramente con Paredes e Rabiot squalificati, è rimasto Miretti, Barrenechea, Locatelli e Fagioli. Con Soulé che può fare anche il centrocampista aggiunto. Tra questi, 3 li farò giocare. Sono ragazzi da tanto con la prima squadra. Hanno giocato molte partite. Sono venuti fuori dati come nella Juventus questi ragazzi abbiano giocato oltre 4mila minuti. Dato importante soprattutto per il futuro della squadra, oltre a questi non dimentichiamo che Vlahovic e Kean sono 2000. Poi Gatti, arrivato dal Frosinone. La Juve ha giovani, di qualità, altrimenti non giocherebbero, e di futuro. Con altri fuori in Serie A che sono di proprietà della Juventus".