La Juventus tornerà in campo sabato sera all'Allianz Stadium contro l'Hellas Verona. Come riferisce SkySport probabilmente Allegri ricorrerà ad un centrocampo tutto italiano. Viste le assenze di Adrien Rabiot e Leandro Paredes per squalifica e l'infortunio di Paul Pogba. La scelta potrebbe ricadere su Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Fabio Miretti. L'ultimo ancora in dubbio, al suo osto potrebbe agire Enzo Barrenechea.