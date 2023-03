Dal sito ufficialeQuattro giovani talenti della cucina, quattro proposte entusiasmanti, quattro cuori che battono per la Juve.Se si potesse riassumere in una riga quello che accadrà sabato 1 aprile, in occasione di Juve-Verona, in Legends Club, forse basterebbe questa frase.Si, perché la proposta per i tifosi che affolleranno il Club più esclusivo dell’Allianz Stadium per la sfida con gli scaligeri sarà davvero particolare: vedrà protagonisti quattro talent provenienti dall’ultima edizione di MasterChef 12: Antonio “Bubu” Gargiulo, Thi Hue Dinh, Roberto Resta e Leonardo Colavito.Quattro aspiranti Chef di talento, si diceva, ma anche quattro ragazzi che hanno manifestato la loro fede bianconera, sia durante il programma televisivo, rendendosi protagonisti di una divertente gag con Chef Antonino Cannavacciuolo, sia poi presenziando all’Allianz Stadium qualche settimana fa, in occasione di Juve-Sampdoria.Ora Antonio, Hue, Roberto e Leonardo tornano, ma stavolta saranno in azione: due di loro saranno in Legends Club Nord, altrettanti in Legends Club Sud, proponendo le loro creazioni: quattro "signature dishes" che si collocheranno nel menu della serata, proposto dagli chef di "Da Vittorio", che si occupa dal 2020 dei servizi di ristorazione all'interno delle Hospitality dell'Allianz Stadium.Si va dalla “Seppia in bianco… e nero” di Roberto, al “Plin di coniglio, il suo fondo e Fonduta di Parmigiano” di Leonardo, mentre Antonio presenterà il suo “ Sgombro e il suo latte, zucchine in «Scapece»”, e Hue sarà artefice di una proposta a base di Gamberi con prufumi e spezie Vietnamite.