Giocatori contanti a centrocampo per Massimilianoverso la gara dell'Allianz Stadium contro l'Hellas Verona in programma sabato 1 aprile alle 20.45. Leandroed Adriennon saranno della gara in quanto squalificati. Il francese per somma di ammonizioni e l'argentino per il gesto fatto contro l'Inter a San Siro. Sarà assente in mezzo al campo anche Paul Pogba, sempre alle prese con gli infortuni. Chi resta quindi?Rimangono all'appello Fabio, Nicolò, Manueled Enzo. Stando a quanto riferisce SkySport nelle idee di Allegri ci sarebbe l'ipotesi di un centrocampo tutto italiano, composto appunto da Miretti, Fagioli e Locatelli. Il primo non ancora al meglio della condizione, qualora non dovesse farcela Barrenechea sarebbe pronto. Una novità quindi quella a cui sta pensando Max verso la gara dello Stadium. Inizialmente per far fronte alle assenze ma che potrebbe rivelarsi un'importante alternativa per il futuro.