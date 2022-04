1









Tanti dubbi, qualche riposo, un pizzico di turnover. La Juve si gioca giornate importanti, decisive per raggiungere il quarto posto, per blindarlo in vista del finale di stagione, prendendosi quella Champions League che è obiettivo minimo sindacale.

Oggi la Juve ha 5 punti in più della Roma quinta e una partita in meno, ne ha 7 in più della Fiorentina, sesta ma con una gara da recuperare e con quello scontro diretto all'ultima giornata che deve essere messo al sicuro nel più breve tempo possibile, onde evitare pessime sorprese. E allora testa al Sassuolo, alla sfida di domani sera, contro un avversario che all'andata ha dato più di qualche problema.



TURNOVER? - Arthur non ci sarà e punta a recuperare per Juve-Venezia del primo maggio, quindi in mezzo ci saranno ancora Zakaria e Rabiot, con Cuadrado e Dybala sulla trequarti, insieme a... Bernardeschi, il favorito su Morata. Come scrive la Gazzetta, sul tavolo c’è anche l’ipotesi di un riposo eccellente: De Ligt ha giocato le ultime 15 partite consecutive della Juventus, Danilo le ultime 11, Reggio Emilia può essere il momento dello stop per uno dei due. Al centro giocherebbero Bonucci e Chiellini, a destra Mattia De Sciglio. A sinistra, invece, atteso dal 1’ Luca Pellegrini. Scszesny tra i pali, davanti ovviamente Dusan Vlahovic.