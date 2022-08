Sembrava non potesse neanche rientrare nella lista dei convocati di Massimilianoper l'esordio in campionato contro il Sassuolo il centrocampista americano Westoncomplice l'infortunio alla spalla rimediato negli Stati Uniti. L'ex Shalke 04 invece ha recuperato e non solo sarà in panchina ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe partire al primo minuto.