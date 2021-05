2









Ridimensionamento. È questo lo spettro che sta aleggiando sopra la Continassa e che si materializzerà in caso di Europa League, ipotesi sempre più concreta dopo la debacle contro il Milan. Ridimensionamento, e questo implica smantellamento della rosa. Molti giocatori sono già considerati esuberi, altri invece potrebbero decidere di lasciare Torino per continuare a competere in Champions League, salvo miracoli nelle ultime tre giornate di campionato. Senza parlare dei prestiti secchi che, a fine stagione, torneranno in rosa. In un caso o nell’altro ci sono elementi gravosi per il bilancio della Juventus, tra costo residuo ed ingaggio.



Sfoglia la gallery per vedere come pesano i giocatori (tra top player in bilico ed esuberi) sul bilancio della Juve (dati al 31 dicembre 2020)