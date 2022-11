Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Paris Saint Germain ( QUI l'integrale) Massimiliano Allegri ha parlato di chi giocherà nel centrocampo della Juventus domani. Queste le sue parole:"Locatelli sta meglio, domani manca anche McKennie, ha quest'edema che non si capisce se è dato da un colpo o da uno stiramento, verrà valutato meglio. Di centrocampisti ho Rabiot, Locatelli, Fagioli e Miretti".