La Juventus ha messo in archivio una bella vittoria in campionato contro la Lazio e oggi, mentre le rivali di campionato sono impegnate nella domenica di Serie A, si proietta già verso la sfida delicatissima in Champions League contro il Porto di martedì sera. Per entrare già in clima, la Juve ha pubblicato sui propri canali social un brevissimo video, una panoramica a volo d'uccello ad entrare nell'Allianz Stadium, con le scritte animate "Ora non ci sono avversari, ci siete solo voi!"