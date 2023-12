Momenti di apprensione in casa Juve nel finale della gara contro il Monza per le condizioni di Gleison. La Juve che venerdì affronterà il Napoli allo Stadium. Stando a quanto riferisce Tuttosport per il difensore brasiliano si è trattato soltanto di crampi, quindi sarà regolarmente arruolabile contro i partenopei.