La, messa alle spalle la vittoria contro il Monza del passato venerdì si prepara a scendere nuovamente in campo di venerdì: 8 dicembre ore 20.45 all'Allianz Stadium contro il. Partenopei reduci alla sconfitta per 3-0 di ieri sera per mano dell'Inter. Juve-Napoli, si sa, è una gara che ha da sempre un sapore speciale, per questo Massimilianospera di recuperare alcuni giocatori verso il big match, come riferisce Tuttosport.Nel corso dell'ultima gara contro il Monza è rientrato, ormai del tutto recuperato dalla lesione muscolare rimediata con il Brasile, sta recuperando Manuel, ancora alle prese, con il dolore della frattura della costola, al suo posto nel caso è pronto Hans Nicolussi Caviglia. La speranza di Allegri però è quella di recuperare per il big match Timothy, che sarebbe dovuto essere recuperato per il derby d'Italia ma la risonanza ha rilevato che la lesione non si era ancora saldata del tutto. La speranza però è quella di averlo almeno in panchina per venerdì sera. Unico a restare indisponibile sarebbe Mattia, che potrebbe essere recuperato ad inizio 2024.