Lascenderà in campo venerdì sera contro il Napoli all'Allianz Stadium. Giocherà di nuovo? Il giovane centrocampista ha certamente convinto e confezionato anche il suo primo assist in Serie A ma giocherà solo qualora Manuel Locatelli non riuscisse a stringere i denti, ancora alle prese con al frattura alla costola. A riferirlo è Tuttosport.