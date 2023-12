A causa di un infortunio muscolare, Timothyha saltato l'allenamento di gruppo di oggi, sollevando preoccupazioni sul suo recupero in vista dell'importante partita contro il. Attualmente, sembra essere esclusa la sua disponibilità per l'incontro imminente. L'assenza di Weah potrebbe rappresentare una sfida per la squadra, considerando le sue abilità e il contributo che avrebbe potuto offrire.L'attenzione è ora concentrata sulle fasi di recupero dell'atleta, mentre la squadra si prepara a fronteggiare la partita senza di lui. Resta da vedere come la squadra affronterà questa situazione e come si svilupperà il suo percorso di recupero.