Lasarà di scena venerdì allo stadio Diego Armando Maradona di. Un big match che, dando un'occhiata alla, ha una grande importanza. Se la Juventus dovesse vincere ridurrebbe a quattro punti il distacco dal Napoli, diversamente, se a vincere fossero i padroni di casa si porterebbero a 10 punti di vantaggio sulla Juventus prima inseguitrice. Massimiliano Allegri arriverà nel capoluogo campano dovendoa Juan, Leonardoe Dusan, assenze pesanti, certo, maesperienza e talento di due giocatori: Angele Federico, non scende in campo dal primo minuto dallo scorso 9 gennaio, quando allo stadio Olimpico ha rimediato la rottura del legamento crociato. Come spiegato dall'esterno azzurro infatti Max non ha voluto rischiarlo perchè ha rimediato un affaticamento muscolare nel mese di dicembre. Tuttavia, nelle parole di Chiesa c'è la grande voglia di ritornare a pieno regime e, magari, dicome quella di Napoli. Come riferisce Tuttosport, ecco che Max potrebbe decidere di schierarlo titolare. Qualità ed esperienza, fornite anche da Angelche contro l'Udinese ha giocato per un'ora prima di essere fermato dai, fornendo anche un paio di verticalizzazioni di grande classe. Come spiegato da Allegri poi si è allenato poco e quindi è stato fermato dai crampi.