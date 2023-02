La rete all'esordio in Champions League contro il Villarreal, la rete all'esordio il Europa League una settimana fa contro il Nantes. Quella in Champions contro il Maccabi Haifa nell'unica vittoria europea della Vecchia Signora. Quando lui segna nelle competizioni europee Madama non è mai uscita sconfitta. Domani il suo apporto sarà fondamentale.