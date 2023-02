Domani sarà vigilia e giovedì sarà, riflettori accesi all'Allianz Stadium per questa prima gara di Europa League dei bianconeri. Grandi ritorni per Massimiliano Allegri. Come annunciato dallo stesso tecnico toscano in conferenza stampa prima della Fiorentina ci sarà Leonardo. Il capitano bianconero rimasto ai box dopo la pausa Mondiale per un'infiammazione al tendine dell'adduttore lungo aveva fatto ipotizzare un recupero di venti giorni. A distanza di quasi due mesi, riecco finalmente il capitano.- Certo, non una stagione da grande protagonista quella di Leo che in 30 gare ne ha giocate esattamente la metà e soltanto 10 da titolare. I rapporti con Allegri si sa non sono idilliaci ma ora Bonucci dovrà tornare e mettersi in mostra. Di spazio a disposizione tra Nantes e Spezia ce ne sarà di sicuro, complice anche la squalifica di Bremer per la gara con i liguri. Finalmente però, la Vecchia Signora potrà contare sul suo capitano.