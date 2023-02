Federicoé in fase di recupero dall'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori contro lo Spezia. Ieri si é allenato parzialmente con il gruppo, mentre oggi ci sarà l'ultimo responso dal campo, dopo la rifinitura. Chiesa dovrebbe essere convocato per la trasferta contro il Nantes ma, secondo Tuttosport, partirebbe titolare solo in caso di condizione fisica ottimale.