Contro lonella gara di ieri era assente Federicoper un affaticamento muscolare. Le sue condizioni restano incognite, come rivelato ieri sera a Sky da Massimiliano: "Non stava bene, per giovedì vediamo, altrimenti ne facciamo giocare un altro". Dalle parole del tecnico livornese trapela una possibile assenza dell'attaccante anche contro il. Che si rivelerebbe una mancanza importante tra le fila dei bianconeri. In Europa League dopo il pareggio per 1-1 dello Stadium i bianconeri hanno l'obbligo di vincere e di tenere alti i ritmi per 90 minuti, o forse qualcosa in più vista la concreta possibilità di andare ai tempi supplementari.Un'assenza, quella di Chiesa, che sarebbe una grossa tegola per Allegri nel caso in cui effettivamente non dovesse essere a disposizione. Come riferisce Tuttosport il tecnico della Juventus sta già pensando ad alcune alternative, la più quotata sarebbe l'utilizzo di Filipnel ruolo di Federico Chiesa. Affiancato a Dusaned Angel. La speranza però è l'ultima a morire, così la Vecchia Signora può continuare a sperare di riavere al meglio anche Chiesa per questa gara fondamentale per la stagione.