Lasi prepara ad affrontare una gara chiave per il percorso europeo, giovedì sera contro il Nantes. Stando a quanto riferisce Gazzetta.it Allegri potrebbe accantonare l’ipotesi tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria e optare per un 3-5-1-1 con Kostic sulla sinistra e Locatelli in vantaggio su Paredes.