La Juventus deve pensare già alla prossima sfida contro il Monza, visto che si disputerà Venerdì. Un match in cui Massimiliano Allegri conta di recuperare il capitano Danilo, almeno tra i convocati visto che si è allenato parzialmente in gruppo. Assente invece Weah, che come riferisce la Gazzetta dello Sport, dovrà ancora aspettare per tornare a disposizione dopo l'infortunio muscolare. Per lui se ne riparlerà la prossima settimana, nel mirino il match contro il Napoli. L'esterno statunitense ha saltato per ora Fiorentina, Cagliari ed Inter, a cui si aggiungerà appunto la sfida con il Monza tra pochi giorni.