Lasi appresta a scendere in campo contro il Milan domenica prossima all'Allianz Stadium. Un sorriso per Massimiliano Allegri però: nella giornata di oggi come comunicato dalla Vecchia Signora tramite il proprio sito ufficiale Leonardoha svolto parte della seduta di allenamento con il gruppo squadra, un passo verso il rientro del capitano.