Federicoè in dubbio per la gara di domenica sera a San Siro contro il Milan. L'attaccante infatti non sembra aver ancora del tutto smaltito i problemi fisici. Stando a quanto riferisce SkySport qualora non dovesse farcela giocherebbe Arek Milik al fianco di Dusan Vlahovic mandando in panchina Moise Kean e Kenan Yildiz.