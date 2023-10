Ora è sosta nazionali ma poi torna la Serie A, in casa Juve c'è apprensione verso la gara contro il Milan, soprattutto per capire quali sono le condizioni di salute di Federicoe Dusan. Entrambi a rischio per la gara contro i rossoneri di Stefano Pioli. L'esterno offensivo sembrava potesse recuperare per la gara tra Italia e Inghilterra, salvo poi essere costretto a dare forfait e fare rientro anticipato alla Continassa. Discorso diverso per Dusan che alla convocazione della sua Serbia non ha potuto rispondere, ancora tormentato dalla lombalgia che gli ha fatto saltare anche le ultime gare in maglia bianconera.- Nel corso del Festival dello Sport di Trento Cristiano Giuntoli ha risposto così quando gli è stato chiesto se ci fossero contro il Milan: "Chiesa non lo so, vedremo nelle prossime ore. Vlahovic sta meglio, ha fatto qualche passetto con la squadra e pensiamo di poterlo schierare". Saranno decisivi quindi i prossimi giorni.