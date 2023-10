Federicoe Dusan, stando a quanto riferisce Sky, sono in bilico per la gara contro il Milan in programma il prossimo fine settimana. Allegri avrebbe già pronta la coppia di riserva composta da Moise Kean ed Arek Milik. Attenzione anche all'ipotesi Fabio Miretti trequartista con Kenana Yildiz finora mai partito dall'inizio che potrebbe ritagliarsi spazio.