Ne abbiamo scritto negli ultimi giorni, dalle parti della Continassa è tornata a suonare. Uomini contati in difesa e scelte quasi obbligate, di poco migliore la situazione a centrocampo. E l’attacco? Certo non sorride.– Il duo d’attacco che, in questa prima parte di stagione, si è dimostrato decisivo in più fasi rischia di non ricomporsi alla prossima contro il Milan.sta bene e si allena e si candida per indossare la maglia numero 9 dal primo minuto a San Siro. Comunque, occhi aperti nei prossimi allenamenti nella speranza che il problema di lombalgia resti solo un brutto ricordo. Maggiore preoccupazione sul fronteche ancora si allena a parte e, al contrario del serbo, è lontano da un ruolo da protagonista contro i rossoneri.– E quindi? Tocca inventarsi qualcosa. Dalla Nazionale torna unrinvigorito che ha raccolto la fiducia prima e poi i complimenti di Spalletti. Per far coppia con Vlahovic, però, è facile che Allegri possa scegliereper la sua maggior capacità di legare il gioco tra i reparti. Ma attenzione alla sorpresa. Sempre dalle nazionali, questa volta quella maggiore, torna un Kenanche ha compiuto l’ennesimo step di crescita con il debutto nelladi. La stima dic’è, la predisposizione a sorprendere nei big match è risaputa. La cosiddetta allegrata è dietro l’angolo e Yildiz non è da escludere a priori.