Si sta preparando laa scendere in campo domenica sera alle 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce per una trasferta insidiosa. Bianconeri reduci dalla bella vittoria di martedì sera contro il Sassuolo che ora devono concentrarsi per la gara contro la squadra di Roberto D'Aversa. Massimiliano Allegri però può sorridere perchè recupererà due titolari che avevano saltato la sfida contro i neroverdi. Si tratta di Westone Federico, entrambi squalificati nel turno precedente.