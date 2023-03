Manca sempre meno alla gara tra Juventus edi Europa League in programma alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. Non solo Paul Pogba assente per motivi disciplinari. Non sarà della gara nemmeno SamuelJunior. Il motivo? Un'infiammazione ad una vecchia cicatrice, le sue condizioni non preoccupano e punta al recupero per domenica contro la Sampdoria, tuttavia questa sera Massimiliano Allegri non potrà contare sul giocatore.