Arriva l’Europa League. Domani all’Allianz Stadium c'è il Friburgo con la Juve che deve riprendere il cammino dopo la sconfitta con la Roma e può farlo nell’andata degli ottavi. Intanto, Massimiliano Allegri capirà nelle prossime ore se potrà contare su almeno uno tra Mattia De Sciglio (neanche convocato a Roma per un affaticamento) e Alex Sandro, che all’Olimpico ha alzato bandiera bianca per un fastidio muscolare, sottolinea Tuttosport. In ogni caso in difesa dovrebbe tornare in campo dal primo minuto Leonardo Bonucci.