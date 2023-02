Chi al posto di Locatelli? Una domanda che sicuramente si farà Massimiliano Allegri nei prossimi giorin programma martedì all'Allianz Stadium. Un'assenza pesante vista la titolarità indiscussa del giocatore, grazie anche a un rendimento in crescita. La risposta più "ovvia" sembra portare il nome diL'argentino non ha mai convinto da quando è arrivato a fine agosto e nelle ultime occasioni in cui è stato schierato dall'inizio, poi Allegri si è sempre "pentito" della sceltPoi il cambio. Nella notte di Nantes, è entrato quando la partita era ormai sul 3-0. Insomma, dire che l'ex Psg non è al centro del progetto Juve è un eufemismo.Con Miretti ancora fuori e Pogba che al massimo potrà puntare a una convocazione, le scelte però sembrano obbligate. O forse no, perché. In questo caso, la coppia in mezzo al campo sarebbe a meno di sorprese formata da Rabiot e Fagioli. Sicuramente non ci sarà Locatelli con il Torino, forse però, questo non basterà per vedere dal primo minuto Paredes. Allegri riflette.