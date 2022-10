Lanon ha iniziato bene la stagione ma ancora peggiore è il rendimento in trasferta, dove i bianconeri non sono ancora riusciti a centrare una vittoria. Già quattro sconfitte, controSabato alle 18:00 la squadra diproverà contro il Torino allo stadio Olimpico a invertire questa tendenza. La Juve non arrivava alla decima giornata senza successi fuori casa dalla stagione 1993/1994, nella quale poi chiusero al secondo posto con sole tre distanze dal primo. Un risultato che oggi sembra lontano da poter raggiungere.