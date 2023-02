Come racconta Gazzetta, archiviato il, non senza trovare il pelo nell’uovo («Abbiamo vinto 3-0, però non è stata una gara perfetta. In certe situazioni siamo stati pigri»), Allegri è già proiettato sul derby di martedì: «Speriamo di recupere Chiesa, dovrebbe farcela. Per Pogba vediamo se tutto procederà bene. Potrebbe essere convocato, ma dirlo con certezza è impossibile».