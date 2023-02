In casa Juve si è tornati a respirare una boccata di aria fresca dopo l'asfissiante periodo in cui si è ritrovata Madama per via delle vicende extra campo e che, dovranno ancora avere il loro corso. La vittoria contro il Nantes ha infatti aumentato la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi nell'animo di ogni singolo giocatore, impegnati ora a focalizzare le loro attenzioni su quello che saràin programma martedi sera.- Gara che sarà fondamentale per continuare a credere nella scalata che porterebbe ad un miracoloso quarto posto e alla quale i bianconeri ci arrivano nella miglior condizione mentale possibile. Bisognerà però capire quelle che saranno le condizioni fisiche dei calciatori a disposizione di Allegri, il quale vorrebbe fare di nuovo affidamento sul tridente formato da Di Maria, Vlahovic e Federico, con quest'ultimo che dovrebbe. L'ex esterno della Fiorentina non ha infatti preso parte alle ultime due uscite contro Spezia e Nantes per via di un affaticamento muscolare del tutto preventivabile visto la situazione dalla quale è appena uscito fuori. Martedi però non dovrebbero esserci colpi di scena e allora il numero 7 potrebbe partire dal primo minuto, pronto a sfrecciare sulle corsie e a mettere in crisi la retroguardia granata.- Così come potrebbe essere anche, rientrato in gruppo da diversi giorni, dove si sta allenando con regolarità e costanza. Il francese spera di rimettere piede sul terreno di gioco, in una sfida che precedentemente lo aveva visto quasi sempre protagonista, come quel Juve-Torino di 7 anni fa, dove la decideva con un gol e un assist.