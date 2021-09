"Rabiot non è convocato perché ha preso un colpo alla caviglia e non si è allenato". Con queste parole, alla vigilia della gara contro la, Massimilianoaveva annunciato l'esclusione dalla lista dei convocati del centrocampista francese, per infortunio. Ad oggi, le condizioni dinon sembrerebbero sensibilmente migliorate. Infatti, il giocatore oggi si è allenato a parte, seguendo un percorso personalizzato di recupero; mentre il resto dei compagni era diviso in due gruppi: chi ha giocato ieri e chi no, come di consueto. A togliere ogni dubbio, sulla disponibilità o meno di Rabiot per la partita contro il, dovrebbe essere l'allenamento di rifinitura di domani, che seguiremo in diretta su ilBianconero.com.