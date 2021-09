In questo momento, la Juventus sta scendendo in campo al Training Center della Continassa, per preparare la sfida di Champions League di domani sera contro il Chelsea. La buona notizia è che Rabiot è presente e ha iniziato l'allenamento con il gruppo. Il francese, ieri, aveva svolto solo lavoro personalizzato, a causa della botta alla caviglia che lo aveva tenuto fuori per la sfida contro la Sampdoria.