Ilieri tramite i propri canali ufficiali ha reso noto il report dell'allenamento. Menzione speciale per Markoed Andreache restano in dubbio verso la gara di domenica. Questo il report: "Dopo i due giorni liberi la squadra ha ripreso ad allenarsi stamattina in preparazione a #BFCJuventus di domenica. Per i ragazzi di Motta attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a metà campo. Seduta differenziata per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic".