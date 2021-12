Come si schiera la difesa della Juve a Bologna? Come riporta Tuttosport, sul settore sinistro si va verso la riconferma di Lucacome terzino: "Allegri gli sta dando fiducia, ha giocato 6 delle ultime 7 partite di campionato (ha saltato soltanto l’Atalanta, ma non può giocare la Champions perché non è inserito nella lista Uefa) e la continuità gli permette di rendere al meglio, come si è visto a Venezia dove ha servito a Morata l’assist per il gol. Il fatto poi che Alex Sandro, di cui è riserva, sia in fase calante gli ha permesso di avere l’occasione per mettersi in mostra". Dall'altra parte dovrebbe scendere in campo Mattia De Sciglio, mentre al centro della difesa ci saranno Bonucci-De Ligt.