Non solo l'amarezza per la sconfitta. Il match di ieri sera contro ilha lasciato un ulteriore strascico per la, dato che laha aperto un'per fare luce sui "comportamenti discriminatori" tenuti da alcuni tifosi bianconeri a Parigi. Nel mirino, in particolare, sono finite quattro persone - puntualmente immortalate in alcuni video - che avevano rivolto ai supporters di casa saluti nazisti, facendo inoltre il verso della scimmia. Come riferito in giornata da Le Parisien, i quattro soggetti erano stati identificati e arrestati fin da subito dalla Polizia: un primo provvedimento, al quale però adesso ne potrebbero seguire altri anche nei confronti della stessa società bianconera, che resta in attesa di aggiornamenti.