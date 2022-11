Che momento per Marco. L'ormai ex obiettivo di mercato della Juventus una settimana fa ha festeggiato i 30 anni e presto dovrebbe prolungare il contratto con i parigini fino al 2026 - come riporta La Gazzetta dello Sport - allungando l'attuale contratto per ulteriori due stagioni. Presentato a Parigi lo stesso giorno di Ibra, Verratti negli anni ha aumentato il suo ingaggio dal milione iniziale ai 12 attuali. E ora, probabilmente, è pronto un nuovo adeguamento. I contatti per il rinnovo erano già stati avviati a maggio scorso procedendo spediti senza intoppi, ora la firma è a un passo.