La Juventus potrebbe fare la sua mossa per arrivare a Verratti. Secondo quanto riportato da 7 Gold, i bianconeri potrebbero avvicinarsi al centrocampista del Paris Saint-Germain sfruttando lo stesso interesse che i parigini hanno per Miralem Pjanic. Uno scambio quindi, che vedrebbe coinvolti i due registi. Il bosniaco, d'altronde, è un pallino di Leonardo, direttore sportivo del Psg, mentre per Verratti la Juventus ha provato a muoversi anche nel 2012, prima che lasciasse Pescara proprio per la Francia.