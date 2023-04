Mister, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Verona."Conta la prestazione, la reazione dopo quella partita. La squadra ha fatto sicuramente un'ottima gara. Abbiamo soprattutto all'inizio creato tante situazioni dove potevamo andare in gol. Non abbiamo aspettato. Abbiamo giocato il calcio che stiamo cercando di fare, abbiamo fatto bene per me. Da questo punto di vista, era quello che chiedevo alla squadra. Resta il rammarico: dopo prestazioni così, con le varie situazioni dispiace non portare via punti. Avremmo meritato. La squadra però è viva, ha voglia di lottare, sono situazioni sulle quali bisogna continuare. Il percorso è complicato, ma vedere una prestazione così mi fa ben sperare"."Si fa di tutto per cercare di recuperare i giocatori. Poi si tira la riga, contano le sensazioni del calciatore. Siamo in un momento dove non si può sbagliare. Insieme abbiamo ritenuto opportuno che il ragazzo non giocasse. Questo è il concetto fondamentale. Sul gol loro, credo che quando si prende gol qualche errore c'è. Ma ci sono volte in cui la percentuale di errori è elevata. E' un caso di azione dove ci sono giocate, controlli, una giocata di prima... bisogna anche dire bravi agli avversari. Quando si prende gol qualcosa di meglio si può fare, ma la percentuale di bravura degli avversari è alta"."Il ragazzo si è allenato, ha provato a fare alcune cose. Insieme al ragazzo, oltre a tutti gli esami che si possono fare, ciò che conta è la sensazione del ragazzo. Nulla di grave, ma sono sensazioni dei giocatori. Da questo punto di vista bisogna ascoltarli. E' stata una decisione di comune accordo"."Problemi davanti? Simone ha giocato uno spezzone. E' reduce anche lui da un problema. Ha fatto con la squadra due-tre allenamenti, gli ultimi. Anche da questo punto di vista bisogna fare cose sensate. Era giusto che rientrasse nel gioco, che riassaporasse il campo. Ma novanta minuti sarebbero stati troppi per quello che è stato il percorso di recupero. Come sempre bisogna fare valutazioni a 360 gradi. Ora è importante avere più giocatori possibile, non possiamo permetterci di perdere nessuno"."Assolutamente sì, hanno grandi giocatori. Con grandi giocatori i traguardi si possono raggiungere. Nell'ultimo periodo ha acquisito continuità di risultati. Ti porta fiducia. Dal mio punto di vista vedo una squadra in crescita".